صفقة يورينتي تنهي صيام "الميركاتو المباشر" من الريال لأتلتيكو

جاء انتقال ماركوس يورينتي من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد ليمثل أول صفقة انتقال مباشر من الفريق الملكي إلى جاره اللدود منذ 13 عامًا.



وأعلنت إدارة نادي ريال مدريد (الخميس) انتقال يورينتي إلى أتلتيكو، في صفقة بلغت قرابة 35 مليون جنيه إسترليني.



ولعب يورينتي في فرق الشباب بالريال منذ سن 13 عاما، قبل أن يشارك لأول مرة مع الفريق الأول في 2015 ثم أعير في موسم 2016-2017 إلى ديبورتيفو ألافيس.



وقبل صفقة يورينتي، كان آخر لاعب انتقل مباشرة من الريال إلى أتلتيكو هو خوسيه مانويل جورادو في صيف عام 2006 في صفقة لم تتجاوز قيمتها 3 ملايين يورو.



ولعب جورادو في الموسم الماضي لفريق أهلي جدة السعودي، قبل أن ينضم لشوانشون ياتاي الصيني.



وتضم قائمة اللاعبين الذين مثلوا قطبي العاصمة الإسبانية مجموعة من النجوم أبرزهم تيبو كورتوا وألفارو موراتا وهوجو سانشيز وبيرند شوستر وسانتياجو سولاري وراؤول جونزاليس وخوان فران.