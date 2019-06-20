ماركوس ليورنتي من ريال مدريد إلى أتلتيكو مدريد

سينتقل لاعب الوسط الدفاعي الإسباني ماركوس ليورنتي من ريال مدريد إلى جاره أتلتيكو مدريد لخمسة أعوام بعد اجتيازه الفحص الطبي، حسبما ذكر الأخير الخميس في صفقة قدرتها الصحف بأربعين مليون يورو.



كتب أتلتيكو في بيان دون ذكر قيمة الصفقة " توصل أتلتيكو مدريد وريال مدريد إلى اتفاق حول انتقال ماركوس ليورنتي إلى فريقنا، بعد نجاحه في الفحص الطبي".



وبحسب موقع صحيفة "ماركا" اتفق الناديان على قيمة "بنحو أربعين مليون يورو" لضم اللاعب البالغ 24 عامًا.



وينحدر ليورنتي من عائلة كروية وهو أحد أنسباء عظيم حشؤخ لثىفخريال باكو خنتو، وقد نشأ في الفئات العمرية للفريق الأبيض قبل إعارته إلى آلافيس في موسم 2016-2017.



ولم يعول عليه ريال كثيرًا خصوصًا المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترته الأولى بين 2016 و2018، والعائد قبل أشهر لإنقاذ النادي بعد موسمه المخيب محليًا وأوروبيا.



ويعد هذا الانتقال ضمن سعي ريال لبيع بعض لاعبيه مقابل الانتقالات الضخمة التي عقدها وفاقت حتى الآن 300 مليون يورو، بضم البلجيكي إيدن هازارد، الفرنسي فرلان مندي، الصربي لوكا يوفيتش والبرازيليين رودريجو وايدر ميليتاو.



ومن جهة أتلتيكو، قد يكون قدوم ليورنتي لتعويض الرحيل المحتمل لرودريجو هرنانديز إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.



ويبحث أتلتيكو أيضًا عن تعويض رحيل هدافه الفرنسي أنطوان جريزمان ومن الأسماء المحتملة لتعويضه البرتغالي الواعد جواو فيليكس مقابل 120 مليون يورو بحسب تقارير.