صور.. تهشم سيارتين فى حادث تصادم بالمقطم

تهشمت سيارتان "ملاكى" فى حادث تصادم بالمقطم، الخميس، وانتقل رجال المرور لمكان الحادث.



وقال مصدر أمنى، إنه تم نقل شخص مصاب في الحادث إلى مستشفى المقطم العام لتلقي الإسعافات الأولية.



وانتشر رجال المرور لتسيير الحركة المرورية وعودتها إلى طبيعتها، وجار رفع حطام الحادث عن طريق الأوناش التابعة للإدارة العامة للمرور.



وانتقل رجال مباحث المقطم إلى مكان الحادث لعمل التحريات والوقوف على سبب الحادث واستدعاء النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث.



وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بحادث تصادم سيارتين ووجود مصاب، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى المقطم، وانتقلت الخدمات المرورية لمتابعة حركة المرور وتنظيم حركة السيارات، وترفع أوناش المرور حطام الحادث.