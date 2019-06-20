الصحة: مستمرون في إطلاق القوافل الطبية المجانية بالقرى الأكثر فقرًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استمرارها في إطلاق قوافل طبية مجانية بالقرى الأكثر فقرًا بالمحافظات.



وقالت الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن هذه القوافل سوف توفر وسائل تنظيم الأسرة، والتوعية بخطورة الزيادة السكانية على المجتمع، ضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأوضحت "السنباطي" أن الوزارة اختارت القرى وفقًا لارتفاع مؤشرات الفقر والإنجاب بها، وذلك لضمان وصول الخدمة إلى السيدات في ظل ارتفاع مؤشرات عدم استخدام الوسائل هناك.



وأضافت، أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية تتمثل في الكشف المجاني بجميع التخصصات شاملة النساء والتوليد، والباطنة، والأطفال، أنف وأذن، عظام، وجراحة، ورمد، وأسنان، بجانب توفير خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحى، عن طريق مندوب من المجالس الطبية والتأمين الصحي بهذه القوافل.