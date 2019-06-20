"القوى العاملة" تعلن توافر فرص عمل براتب 1200 جنيه

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر فرص عمل جديدة، بإحدى شركات تكنولوجيا المعلومات بالقطاع الخاص بالقاهرة، براتب يصل إلى 1200 جنيه، بالإضافة إلى عمولة.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، عددا من مسئولي المبيعات، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عالي نظم ومعلومات، كما تشترط الشركة في المتقدم للوظيفة ألا يزيد عمره على 25 سنة، وذلك من الجنسين.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 01221175906، والتواصل مع المدير المسئول عصام الدين، أو التوجه لمقر الشركة في عمارة 5 إسكان الشباب، 63 مساكن الشروق، القاهرة.



يأتي ذلك في إطار حرص وزارة القوى العاملة على توافر فرص عمل للشباب بمؤسسات وشركات القطاع الخاص.