البرتغال تخطط للتخلص من محطات الطاقة العاملة بالفحم

قال رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا، إنه يرغب في ألا تكون لدى البرتغال محطات طاقة تعمل بالفحم بحلول عام 2030، وأن تأتي 80% من الكهرباء من مصادر متجددة.



وصرح "كوستا" بهذه الأهداف البيئية في خطاب ألقاه في بداية النقاش الذي يجرى كل أسبوعين في البرلمان، مؤكدًا فكرة أن البرتغال يجب أن تكون متعادلة للأثر الكربوني بحلول عام 2050، وفقًا لالتزاماتها الدولية في هذا المجال.



ونقلت صحيفة "بورتوجال نيوز" الإخبارية البرتغالية عن "كوستا" قوله: "نحن ملتزمون بالوصول إلى عام 2030 دون محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم ونقل ثلث الركاب بالكهرباء".

