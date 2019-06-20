القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
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الخميس 20/يونيو/2019 - 03:03 م

"التضامن": 76% من الدعم موجه للصعيد

التضامن: 76% من الدعم
ولاء جمال
dostor.org/2678883

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الاستهداف الجغرافي أحد الملامح الأساسية لبرامج الحماية الاجتماعية المصرية.

وأوضحت الوزارة، أنه يتم العمل في أفقر 10 محافظات، حيث يوجه الدعم النقدي لنحو 76 % من محافظات الصعيد، مؤكدة أنه تم نشر أسماء المستفيدين من الدعم النقدي على جدران الوحدات الاجتماعية، لإتاحة كل معلومة تساعد على إدخال مستحقين أو إخراج غير المستحقين.

ومن جهة أخرى، أكدت وزارة التضامن أن برنامج "فرصة" يرتبط بفكرة التعليم والتدريب لأن فرصة برنامج لمن يحصل على الدعم النقدي بهدف التخرج من الدعم النقدي أو لمن تقدم للحصول ولم ينطبق عليه الشروط ويقدم تدريبا وقروضا متناهية في الصغر ويسمح بإقامة مشروعات مدرة للدخل يركز على المرأة بشكل أولي، وأتاحت الوزارة من خلاله 50 ألف قرض للمشروعات في المحافظات المختلفة.

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