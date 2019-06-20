حماس تحدد 4 محاور لنجاح المصالحة أهمها توحيد المؤسسات

التقى إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية، بممثلي الصحافة الأجنبية داخل قطاع غزة المحاصر.



وقال هنية إن المصالحة الفلسطينية يجب أن تتضمن أربعة محاور لنجاحها هي: توحيد المؤسسات في الضفة وغزة، إجراء انتخابات شاملة تشريعية، ورئاسية، ومجلس وطني)، تشكيل حكومة وحدة وطنية، إعادة بناء منظمة التحرير بما يضمن مشاركة الأحزاب الفلسطينية خارج المنظمة.



وتبذل القاهرة جهودا مكثفة من أجل تنفيذ المصالحة، بالإضافة إلى عزمها توجيه دعوات للفصائل الفلسطينية لعقد اجتماعات في القاهرة من أجل بحث آليات تنفيذها.



وقال عزام الأحمد عضو اللجنتين المركزية لحركة فتح الفلسطينية والتنفيذية لمنظمة التحرير، أمس الأربعاء، إن هناك تطورات إيجابية في ملف المصالحة برعاية مصرية، مشيرًا إلى أن هناك تغييرات هامة في موقف حركة حماس، وأن مصر ستعلن عن هذه التغييرات عند الانتهاء من تحركاتها.