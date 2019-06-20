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الثقافة
الخميس 20/يونيو/2019 - 02:58 م

مهارات التواصل الاجتماعي في ندوة بمكتبة المستقبل.. غدًا

مهارات التواصل الاجتماعي
جمال عاشور
dostor.org/2678874

تنظم مكتبة المستقبل في السادسة من مساء غد الجمعة، ندوة بعنوان "تعلم كيف تتواصل"، والتى تأتى في إطار سلسلة ندوات تعلم كيف للدكتورة رباب الششتاوى.

وقال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، إن الندوة تتناول تطوير الذات من خلال تحسين التواصل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، بتطوير مهارات الاتصال التي تزيد من المشاركة المجتمعية، وتدور الندوة في عدة محاور في مقدمتها مفهوم التواصل، أهمية التواصل الفعال، التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي، الفرق بين الرجل والمرأة في التواصل.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات والندوات التي تقدمها المكتبة لروادها، على مدار الشهر، ولنشر الثقافة والمعرفة، ورفع الوعي، وبث التنوير، في مواجهة الظلام، والأفكار المتطرفة.

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