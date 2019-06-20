مهارات التواصل الاجتماعي في ندوة بمكتبة المستقبل.. غدًا

تنظم مكتبة المستقبل في السادسة من مساء غد الجمعة، ندوة بعنوان "تعلم كيف تتواصل"، والتى تأتى في إطار سلسلة ندوات تعلم كيف للدكتورة رباب الششتاوى.



وقال فؤاد عدلى، مدير مكتبة المستقبل، إن الندوة تتناول تطوير الذات من خلال تحسين التواصل مع العائلة والأصدقاء والمجتمع، بتطوير مهارات الاتصال التي تزيد من المشاركة المجتمعية، وتدور الندوة في عدة محاور في مقدمتها مفهوم التواصل، أهمية التواصل الفعال، التواصل اللفظي والتواصل غير اللفظي، الفرق بين الرجل والمرأة في التواصل.



يأتي ذلك ضمن الفعاليات والندوات التي تقدمها المكتبة لروادها، على مدار الشهر، ولنشر الثقافة والمعرفة، ورفع الوعي، وبث التنوير، في مواجهة الظلام، والأفكار المتطرفة.