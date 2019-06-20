ضبط عاطل بحوزته بندقية خرطوش قبل تشاجره مع آخرين بالمقطم

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش قبل تشاجرة مع آخرين؛ بسبب خلافات بينهم في المقطم.



وردت معلومات للرائد محمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة المقطم، مفادها حيازة عاطل سلاح نارى بغرض التشاجر مع آخرين على خلافات معهم.



وباعداد الأكمنة اللازمة ألقى القبض على المتهم وبحوزته بندقية خروش، وبمناقشته أمام المقدم محمود إسماعيل، رئيس مباحث القسم، اعترف بحيازته السلاح بقصد التشاجر مع الأطراف الثانية.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المتهم، وبعرضه على اللواء محمد منصور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن العاصمة، أمر بتحرير محضر للمتهم وإحالته للنيابة العامة للتحقيقات.