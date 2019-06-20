بوتين: روسيا تخسر 50 مليار دولار وأوروبا 240 مليار جراء العقوبات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن حجم الخسائر التي مُنيت بها بلاده على خلفية العقوبات المتبادلة بين روسيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تُقدر بنحو 50 مليار دولار، فيما خسر الاتحاد الأوروبي 240 مليار دولار.



وأضاف بوتين -خلال الحوار السنوي المباشر مع المواطنين- أن "الإجراءات التقييدية الغربية منذ عام 2014 أدت إلى خسارة روسيا 50 مليار دولار، فيما خسر كل من الاتحاد الأوروبي 240 مليار دولار، والولايات المتحدة 17 مليار دولار، واليابان 27 مليار دولار".



وتابع بوتين أن "روسيا لم تدخل في سجال مع أحد، ولهذا السبب لا يدور الحديث عن أي مصالحة مع الدول الغربية"، مشيرًا إلى أنه "من غير المرجح أن تحدث تغييرات جذرية في موقف الغرب تجاه موسكو".



وتطرق بوتين إلى الصين، قائلًا إنه "لا توجد خلافات سياسية للدول الغربية معها، مثل تلك التي تشهدها العلاقات بين روسيا والغرب، بما في ذلك في إطار الأزمة الأوكرانية"، واصفًا في هذا السياق الاتهامات الموجهة إلى روسيا باحتلال منطقة دونباس شرق أوكرانيا بـ"الهراء والكذب".



وأضاف بوتين أن "الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة في إطار الحرب التجارية ضد الصين أيضًا تمثل نوعًا من العقوبات، وهدفها ردع تطور البلاد".



وتابع بوتين أن "نفس الشيء يحدث مع روسيا الآن، وسيحدث معها لاحقا، ولهذا السبب، إذا أردنا تبوء مكانة مرموقة، يجب علينا أن نصبح أقوياء، بما في ذلك وبالدرجة الأولى في قطاع الاقتصاد".



ورحب الرئيس الروسي بالدعوات الأوروبية إلى رفع الإجراءات التقييدية، متسائلا: "ما الفائدة من العقوبات!".