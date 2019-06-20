روسيا تنفي انتهاك قاذفتين روسيتين المجال الجوي الياباني

أكدت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القاذفتين الاستراتيجيتين الروسيتين من طراز (توبوليف- 95 إم إس) لم تنتهكا المجال الجوي الياباني، أثناء تحليقهما في مهمة فوق بحر اليابان، وبحري الصين الشرقي والجنوبي.



وأوضحت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن بيان وزارة الدفاع الروسية جاء بعد أن أعلنت وزراة الدفاع اليابانية، في وقت سابق اليوم، أن القاذفتين الاستراتيجيتين الروسيتين اخترقتا مرتين المجال الجوي الياباني فوق محافظة أوكيناوا وجزيرة هاشتشيجو جيما في بحر الفلبين، واعترضتهما مقاتلات يابانية.



وأضاف البيان: "إن قاذفتين استراتيجيتين من طراز "توبوليف- 95 إم إس" تابعتين للقوات الجوية الفضائية نفذتا مهمة روتينية في المجال الجوي فوق المياه الدولية لبحر اليابان وبحري الصين الشرقي والجنوبي، وكذلك في الجزء الغربي من المحيط الهادئ".



وأوضح البيان أنه "تم التحليق وفقا للقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي الدولي، ودون أي انتهاك لحدود الدول الأخرى".



وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الرحلة استمرت أكثر من 14 ساعة، وأن مقاتلات (إف-2) و(إف-15) التابعة للقوات الجوية اليابانية رافقت الطائرتين الروسيتين في بعض مراحل الرحلة.