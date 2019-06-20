النيابة تنفي وجود شبهة جنائية في حريق شقة المطرية

كشفت تحقيقات نيابة المطرية الجزيئة تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين محامى عام شرق القاهرة، عن عدم وجود شبهة جنائية في حريق شقة سكنية بالمطرية.



كانت النيابة أمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة آثار الحريق، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى اللواء أسامة فاروق مدير إدارة الحماية المدنية في القاهرة، إخطارًا من غرفة العمليات بنشوب حريق في شقة سكنية بالمطرية، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق.



وأوضح الفحص والمعاينة، نشوب الحريق في شقة بالطابق الثالث بعقار في المطرية، وسيطرت قوات الحماية المدنية على الحريق وأخمدت النيران، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة.