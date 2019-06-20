تجديد حبس عاطل هارب من تنفيذ أحكام بالزاوية الحمراء

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس متهم هارب من تنفيذ حكمين بغرامة مليون و557 ألف جنيه، 15 يومًا على ذمة التحقيق.



كانت النيابة تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام، قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة ومواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده.



كان قد تمكن مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، مطلوب ضبطه وإحضاره للتنفيذ عليه في حكمين "مبانٍ" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت مليون و557 ألف و600 جنيه.



وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات.