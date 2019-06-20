هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات

تجاهلت أسهم ومؤشرات البورصة الارتفاعات القوية لأسواق المال العالمية لدى منتصف تعاملات، اليوم الخميس، لتواصل رحلة الهبوط التي بدأتها منذ معاملات أمس الأول، متأثرة بالمبيعات المكثفة للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والأفراد المصريين.



وهبط المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنحو واضح، فاقدًا أكثر من 100 نقطة، بما نسبته 72. 0%، ليسجل مستوى 14030 نقطة، كما هوى المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 23. 0%، بما يعادل 1.38 نقطة، ليسجل مستوى 602.5 نقطة، وسط تراجعات حادة لأغلبية الأسهم بلغت نسبة الهبوط في بعضها أكثر من 5%.



وسجل إجمالي قيمة التعاملات بالمنتصف نحو 470.3 مليون جنيه، بتداول نحو 96.5 مليون ورقة مالية، من خلال تنفيذ نحو 12.88 ألف صفقة بيع وشراء.