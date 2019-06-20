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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 01:43 م

استخدام طائرات "الدرونز" لتأمين الملاعب.. الشركة المنظمة لأمم إفريقيا استعدت لانطلاق البطولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2678719

أكدت الشركة المنظمة لدخول مباريات بطولة أمم إفريقيا 2019، التى ستنطلق غدا الجمعة، أنها انتهت من الاستعدادات الخاصة بالتنظيم والتأمين والإشراف الكامل على استاد القاهرة.

وأوضحت الشركة أن الخطة وضعت مجموعة من المعايير العالمية تحقق كافة عناصر الأمن والأمان، من بينها:

- استخدام أجهزة الكشف عن بطاقة المشجع أو الـ"Fan ID" ومطابقتها مع التذكرة، لمنع تسلل أى شخص غير معروف، أو مشكوك فى سلوكه، أو لا يحمل بطاقة المشجع مع التذكرة المعتمدة الصادرة عن الشركة، لتحقيق أعلى معدلات الأمان للجماهير الحاضرة من أجل تشجيع منتخباتهم الوطنية فى إطار الروح الرياضية.

- توافر البوابات الإلكترونية الخاصة بكشف المعادن والمحظورات وغيرها من المواد الخطرة التى تستخدم فى تعكير صفو المباريات.

- الاستعانة بأجهزة خاصة لكشف الشماريخ والألعاب النارية والصواريخ غير المسموح بها فى المباريات الرياضية، لأول مرة فى الملاعب المصرية.

- استخدام طائرات "الدرونز"، لأول مرة، فى تأمين الاستادات وجميع مباريات البطولة، والتى تعمل على التعرف على وجوه المشجعين وتصويرهم ونقل صورهم إلى الإدارة المعنية بأمن الاستادات، لمطابقة الوجوه مع قاعدة البيانات المثبتة والخاصة ببطاقات المشجعين أو الـFan ID.

- يمكن تحديد موقع كل مشجع داخل الاستاد وتحركاته، بدءًا من دخوله منطقة الاستاد وحتى خروجه من البوابات المجهزة، لأول مرة، فى مباريات البطولة.

وناشدت الشركة المنظمة، الجماهير، الالتزام بالروح الرياضية، بما يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.

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