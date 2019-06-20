ارتفاع بورصة دبي بختام تعاملات اليوم

ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، بنسبة 0.73% رابحًا 19.40 نقطة ليغلق عند مستوى 2658.88 نقطة.



وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 181.4 مليون سهم محققة ما قيمته 336.5 مليون درهم من خلال تنفيذ 4074 صفقة لـ34 سهمًا، وارتفع 14 سهمًا، وانخفض 15 سهمًا، واستقرت 5 أسهم.



وارتفعت 6 قطاعات ببورصة دبي على رأسها قطاع الخدمات بنسبة 2.10%، يليه قطاع العقارات بنسبة 2%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.96%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.85%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.78%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بنسبة 1.34%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.96%.



وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 4.61%، ثم سهم شركة تكافل الإمارات بنسبة 3.95%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة سهم شركة الصفوة مباشر للخدمات المالية بنسبة 9.94%، ثم شركة شركة آن ديجيتال سيرفسس القابضة بنسبة 2.78%.