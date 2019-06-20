وزيرة بريطانية تحث جونسون على رفض "التلاعب" في سباق رئاسة حزب المحافظين

حثت وزيرة بارزة في حكومة المحافظين برئاسة رئيسة الوزراء تيريزا ماي المرشح الأوفر حظا، بوريس جونسون، على رفض "التلاعب" في السباق على الفوز بزعامة الحزب خلفا ماي.



وناشدت وزيرة العمل والمعاشات، أمبر رود، جونسون اليوم الخميس عقب تواتر تقارير أن معسكره يفضل جولة إعادة مع وزير الخارجية جيريمي هانت في سباق قيادة الحزب، داعيا بعض المؤيدين إلى إعطاء أصواتهم لهانت.



ويجري النواب المحافظون البالغ عددهم 313 عضوا تصويتين اليوم الخميس لتقليل عدد المرشحين من أربعة إلى اثنين، ثم يصوت أعضاء الحزب البالغ عددهم 160 ألف بالبريد لصالح أحدهما.



وفاز جونسون بـ 143 صوتا في التصويت الثاني الذي أجري أمس الأربعاء، متقدما على هانت الذي جاء في المرتبة الثانية بـ 54 صوتا.



وقالت رود لبرنامج "توداي" على راديو 4 بهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "أرى أن كل هذا الحوار بشأن إقراض الأصوات يضعف النظام بشكل كبير".



وأضافت: "أدعو بوريس نفسه إلى رفض المعلومات التي تخرج من أصدقاء بوريس".

وتابعت رود التي تدعم هانت في السباق: "هذه لحظة خطيرة. ونحن لا نحتاج إلى هذا النوع من الألاعيب في البرلمان".



وتحدثت رود وسط تكهنات بأن جونسون يريد تجنب جولة إعادة مع وزير البيئة مايكل جوف.



ولا يزال وزير الداخلية ساجد جاويد ضمن السباق ولكن يبدو أن حظه لن يكون وفيرا بعد حصوله على 38 صوتا أمس الأربعاء.



وفي آخر انتخابات لقيادة حزب المحافظين، جرت في 2016، والتي فازت بها ماي، تحرك جوف من دعم جونسون إلى مهاجمة أوراق اعتماد صديقه وحليفه السابق، وأعلن ترشحه.