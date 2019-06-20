القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
الثقافة
الخميس 20/يونيو/2019 - 01:31 م

يحيي حقي: عاتبت محفوظ وغضبت منه بسبب "زلة لسان" في أولاد حارتنا

الروائي الكبير يحيي
الروائي الكبير يحيي حقي
ايهاب مصطفى
dostor.org/2678691

قال الروائي الكبير يحيي حقي: "روى لي نجيب محفوظ أن أحد معارفه بعد أن قرأ رواية أولاد حارتنا طلب منه أن يدله على مكان الحارة التي جرت فيها أحداث الرواية، والرواية كما نعرف هي خيال مائة بالمائة، ولكنها عبقرية محفوظ في تحويل الخيال إلى واقع مقنع بهذه الدرجة".

وأضاف حقي في حوار نشر على صفحات أدب ونقد عام 1991: "ولكني لا بد أن أقول أنني غضبت جدا من نجيب محفوظ وعاتبته بنفسي على كلمة واحدة وردت في الفصل الخاص بقاسم، وقلت له "لا أعترض من وجهة النظر الدينية فحسب بل من الوجهة الفنية، فهذه الكلمة ليست أساسية في بناء الرواية، ولا تفقد الرواية شيئا من قيمتها الفنية إذا ما حذفت هذه الكلمة، وقد نسيت هذه الكلمة لأنني اعتبرتها "زلة لسان".

أما عن المصادرة فأضاف حقي: "لا أوافق على مصادرتها بل المضحك أنها صودرت بعد أن نشرت مسلسلة في الأهرام، وعيب نجيب محفوظ انه يلتزم الصمت دائما ولا يفسر عمله".

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

ماذا قال مؤسس «صوت العرب» عن هيكل وقناة الجزيرة ؟

منذ أقل من شهر

أسرة نجيب سرور: الحالة الصحية لنجل الشاعر لا تسمح بمجيئه مصر

منذ شهر

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أكثر من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 5 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 5 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

الآن

167.3 مليار جنيه استثمارات جديدة لتنمية قطاع البترول فى 2020

الأرصاد: انخفاض الحرارة غدًا.. والقاهرة 37 درجة

بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن بطولة كأس الأمم الإفريقية

الرئيس السيسى يواصل مباحثاته مع كبار المسئولين فى رومانيا

ads
ads
الأكثر قراءة

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

استخدام طائرات "الدرونز" لتأمين الملاعب.. الشركة المنظمة لأمم إفريقيا استعدت لانطلاق البطولة

5 محظورات يجب تجنبها فى افتتاح أمم إفريقيا 2019

مواعيد فتح وإغلاق أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير فى افتتاح أمم إفريقيا 2019

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

معلمو الغربية يدشنون هاشتاج "إحنا المظلومين".. ويناشدون الرئيس

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

الرئيس نيوز

غلق الأبواب الساعة 6.30.. تعرف على إجراءات دخول ستاد القاهرة غدا

السيسي يستقبل رئيس أركان القوات المسلحة الرومانية

بعد الضجة.. الآثار تعلن إزالة الإله "أنوبيس" من ستاد القاهرة وتحديد بديله

تعرف على حقيقة انصهار اشارات المرور والسيارات بسبب الحر في الكويت

شاهد .. الأغنية الرسمية لكأس الأمم الأفريقية متجمعين لـ حكيم

كشكول

بالصور.. مراجعة ليلة الامتحان لمادتي الفيزياء والتاريخ بـ"تعليم مطروح"

3 شروط للالتحاق بمدرسة المتفوقين في عين شمس.. تعرف عليها

فتح باب التقدم لطلاب "الأول الثانوي"في مدرسة المتفوقين بعين شمس

"المصرية اليابانية" تعلن فتح باب القبول لطلاب الثانوية العامة

تعرف على موعد إعلان نتائج امتحانات الترم الثاني بجامعة الأزهر

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نهارها 69 يوما.. "جزيرة الصيف" ترفض ساعات العمل التقليدية

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎