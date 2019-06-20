اليوم.. انعقاد صالون "محمد نجيب عبدالله" الشهري

تعقد حلقة جديدة من حلقات الصالون الشهري الذي يقيمه الدكتور محمد نجيب عبدالله، في الخامسة والنصف بعد عصر اليوم الخميس٬ بمقر عيادته بميدان الجيزة "عمارة النصر - الدور الرابع - فوق بنك إسكندرية".



وخلال الصالون الذي يعقد في الخميس الثاني من كل شهر، يلتقي عدد من الأدباء والشعراء والمبدعين ومتذوقي الفنون بكل أشكالها ليتبادلون قراءة أعمالهم من القصص القصيرة أو الشعر أو الخواطر ومشاهدة فيلم روائي قصير أو فيلم أنيميشن، وفقرة حواديت من التراث والفقرات الفنية، بالاضافة إلى العديد من الفقرات الأخرى مثل الغناء والعزف، المحاضرات الثقافية، صورة وتعليق وغيرها.



ويعد الصالون أحد المشاريع الثقافية المهمة، حيث يتبنى كافة المواهب الشابة ويمنحها فرصة الاحتكاك بمن سبقوهم في التجربة ويدعمهم بشكل مستمر، وخير دليل على ذلك هو فوز رواده من الأدباء الشبان بالعديد من الجوائز الثقافية في القصة القصيرة والشعر ونجاح مسابقته الرابعة للأدب السردي والتي أقيم حفل توزيع جوائزها في قاعة مؤتمرات كلية طب القصر العيني يوم 24 نوفمبر 2018 في احتفالية كبري.