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الخميس 20/يونيو/2019 - 01:25 م

معلمة مصرية تتأهل لمسابقة دولية عن الثقافة الكورية

المتسابقة نوران خالد
المتسابقة نوران خالد
dostor.org/2678669

فازت المتسابقة نوران خالد، معلمة لغة إنجليزية، بالمركز الأول في التصفيات المحلية لمسابقة Quiz on Korea لتتأهل بذلك للسفر إلى كوريا الجنوبية والمشاركة في النسخة الدولية للمسابقة، والتي ستعقد في سبتمبر المقبل، بالتزامن مع عيد الحصاد الكوري.

وأعرب سفير كوريا بالقاهرة، يون يو تشول، في بيان اليوم الخميس، عن امتنانه لجميع المشاركين في مسابقة Quiz on Korea، مؤكدا أنهم يمثلون سفراء للثقافة الكورية في مصر، كما يمثلون في الوقت نفسه حلقة وصل مهمة بين كوريا الجنوبية ومصر.

وشارك نحو 16 متسابقًا في الجولة الثانية والأخيرة لمسابقة Quiz on Korea، بمقر المركز الثقافي الكوري بالدقي، والتي تركز بصفة أساسية على المعرفة باللغة والثقافة الكورية.

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