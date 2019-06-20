حبس مسجل خطر بتهمة سرقة سيارة في بولاق أبو العلا

أمرت نيابة بولاق أبو العلا، الخميس، بحبس مسجل خطر أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطه في سرقة سيارة من محافظة القليوبية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.



تعود الواقعة عندما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا من ضبط عاطل حال استقلاله سيارة ميكروباص "لا يحمل ثمة تراخيص".



بالكشف الفني عن السيارة تبين أنها مبلغ بسرقتها بمحافظة القليوبية، وبمواجهة المتهم اعترف بسرقة السيارة بأسلوب "المفتاح المصطنع".



باستدعاء المجني عليه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.