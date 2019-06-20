مواعيد فتح وإغلاق أبواب استاد القاهرة أمام الجماهير فى افتتاح أمم إفريقيا 2019

أعلنت وزارة الداخلية، تفاصيل خطتها الأمنية لتأمين فعاليات افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى"، غدا الجمعة.



وتضمنت الخطة، موعيد فتح وإغلاق أبواب استاد القاهرة الدولى، أمام الجماهير الحاضرة للمباراة، مؤكدة أنه لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملى الـFAN ID والتذكرة الخاصين بالمشجع.



وقالت الوزراة، إن أبواب الاستاد سيتم افتتاحها أمام الجماهير فى الواحد من ظهر الجمعة، على أن تغلق الأبواب فى تمام الساعة 6,30 مساءً، مشددة على أنه لن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.



وناشدت الوزارة الجماهير الالتزام بالروح الرياضية، والسلوكيات التى تعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها.