"كاف" يعين فاطمة سامورا سكرتير عام "فيفا" مراقبًا للإفريقى

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانا رسميا للحديث عن تعيين فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولي لكرة القدم، كمراقب لـ"كاف" لمدة ٦ أشهر.



وذكر كاف- في بيانه- أن فاطمة سامورا ستقوم بأعمال السكرتير العام للاتحاد الإفريقي، بجانب تنظيم المسابقات والعمل على النهوض بالكرة في كل الدول ومناطق كاف، وستستمر في منصبها كأمين عام لفيفا ويمكن لها اختيار نائب لها هناك.



ومن المقرر أن تبدأ فاطمة سامورا عملها في أغسطس المقبل وتستمر حتى يناير ٢٠٢٠.



وتحدث أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين فاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد الدولى للإشراف على سير العمل داخل كاف، وقال، في مؤتمر صحفي: "يجب علينا أن نوقف هذه الشائعات الخاطئة والحديث المستمر عن وجود فساد، نحن في عملية بناء واتفقنا على استقدام سامورا بناء على طلبي الشخصي لأن هذا العالم الإداري معقد جدا اليوم وطلبت حضورها لمساعدتنا".



وتابع قائلا: "نحن نسمع في كل مكان نتواجد فيه عن الفساد، لذلك أصريت على قدوم سكرتير عام فيفا للتدقيق والمتابعة، وعلينا ألا نلتفت للشائعات للنهوض بالكرة الإفريقية".