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رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 01:12 م

السنغال ومحمد صلاح الأغلى فى كأس الأمم الإفريقية 2019

محمد صلاح
محمد صلاح
أ ش أ
dostor.org/2678621

تصدر منتخب السنغال قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، يليه منتخب كوت ديفوار، فيما يتواجد المنتخب المصري في المرتبة الثالثة بالقائمة.

وتنطلق منافسات كأس الأمم الإفريقية في نسختها رقم 32 غدا الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، حيث تقام المسابقة القارية لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا، تم تقسيمها إلى 6 مجموعات.

ويعد المنتخب السنغالي أغلى منتخبات القارة الإفريقية في الوقت الحالي، حيث تقدر قيمته التسويقية بمبلغ 90. 348 مليون يورو، وذلك وفقا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمي المتخصص في تحديد القيمة التسويقية للاعبين والمنتخبات المختلفة.

ويعتبر ساديو ماني، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، أغلي لاعبي المنتخب السنغالي، حيث تقدر قيمته التسويقية بمبلغ 85 مليون يورو، يليه كاليدو كوليبالي، مدافع فريق نابولي الإيطالي، الذي ارتفعت قيمته لتصل إلى مبلغ 75 مليون يورو.

ويأتي منتخب كوت ديفوار في المركز الثاني بقائمة أغلى منتخبات القارة السمراء، حيث تقدر قيمته التسويقية بمبلغ 85. 281 مليون يورو، ويعتبر نيكولاس بيبي، لاعب فريق ليل الفرنسي، أغلي لاعب إيفواري في التوقيت الحالي، وتقدر قيمته بمبلغ 65 مليون يورو، يليه ويلفريد زاها، مهاجم كريستال بالاس الإنجليزي، بمبلغ 35 مليون يورو، ثم فرانك كيسي، متوسط ميدات ميلان الإيطالي بمبلغ 33 مليون يورو.

ويحتل منتخب مصر بالمركز الثالث في القائمة، إذ تقدر قيمته التسويقية بمبلغ 90. 198 مليون يورو بفضل النجم العربي والإفريقي الأول حاليا محمد صلاح، المتوج مؤخرا بلقب دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول الإنجليزي، إذ وصلت قيمة صلاح التسويقية إلى مبلغ 150 مليون يورو، وهو أغلى لاعب في البطولة الإفريقية القادمة بشكل عام، فيما يأتي محمد النني، لاعب أرسنال في المركز الثاني لأغلى اللاعبين المصريين، وتقدر قيمته السوقية بمبلغ ٢. ٧ مليون يورو، يليه محمود تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي، بمبلغ ٥ ملايين يورو.

ويأتي منتخب المغرب في المركز الرابع، بقيمة تسويقية تبلغ 20. 186 مليون يورو، حيث يعد اللاعب حكيم زياش جناح أياكس أمستردام الهولندي، الأغلى في تشكيلة منتخب "أسود الأطلس"، وتصل قيمته لمبلغ 35 مليون يورو، يليه أشرف حكيمي، مدافع بروسيا دورتموند الألماني، بمبلغ 30 مليون يورو.

ويحتل المنتخب الجزائري المرتبة الخامسة في قائمة أغلى منتخبات إفريقيا، حيث تبلغ قيمته التسويقية 85. 182 مليون يورو، ويعد اللاعب رياض محرز، جناح فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، هو أغلى لاعبي منتخب الخضر، بعدما وصلت قيمته إلى مبلغ 60 مليون يورو، يليه ياسين براهيمي، لاعب بورتو البرتغالي، بمبلغ 21 مليون يورو، ثم يوسف عطال، ظهير أيمن نيس الفرنسي، بمبلغ 20 مليون يورو.

وعلى صعيد اللاعبين المشاركين في البطولة القارية، فيتصدر محمد صلاح، قائمة أغلى اللاعبين الأفارقة بقيمة تسويقية بلغت 150 مليون يورو، كما يأتي الفرعون المصري في المركز الرابع في قائمة أغلى لاعبي العالم بعد كل من الفرنسي كيليان مبابي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا، والأرجنتيني ليونيل ميسي.

ويأتي في المرتبة الثانية، اللاعب السنغالي ساديو ماني بقيمة تسويقية تبلغ 85 مليون يورو، ثم مواطنه كاليدو كوليبالي الذي تبلغ قيمته التسويقية مبلغ 75 مليون يورو، يليه الإيفواري نيكولاس بيبي، لاعب ليل الفرنسي، بمبلغ 65 مليون يورو، ثم الغيني نابي كيتا، لاعب ليفربول، بقيمة 65 مليون يورو أيضا.

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