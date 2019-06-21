القاهرة : الجمعة 21 يونيو 2019
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01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

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11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

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09:29 ص

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ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
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03:33 م

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مصر
الجمعة 21/يونيو/2019 - 06:27 ص

7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد

7 شروط لاعتماد تاجر
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2678583

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد، وتعرض "الدستور" تلك الشروط على النحو التالي:

1- أن يمتلك محل تجاري مرخص، يتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لاتقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض، مع توفير مخزن للمحل.

2- سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.

3- إن يكون كامل الأهلية، ولا يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام.

4- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.

5- وجود بطاقة ضريبية، وشهادة صحية، وصحيفة الحالة الجنائية.

6- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقًا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.

7- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف، وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.

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