7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد
حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد، وتعرض "الدستور" تلك الشروط على النحو التالي:
1- أن يمتلك محل تجاري مرخص، يتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لاتقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض، مع توفير مخزن للمحل.
2- سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.
3- إن يكون كامل الأهلية، ولا يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام.
4- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.
5- وجود بطاقة ضريبية، وشهادة صحية، وصحيفة الحالة الجنائية.
6- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقًا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.
7- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف، وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.