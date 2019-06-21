7 شروط لاعتماد تاجر تموينى مستجد

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية شروط اعتماد تاجر تمويني مستجد، وتعرض "الدستور" تلك الشروط على النحو التالي:



1- أن يمتلك محل تجاري مرخص، يتوافر فيه الشروط الصحية المناسبة بمساحه لاتقل عن 30 مترًا، ومجهز به ثلاجة عرض، مع توفير مخزن للمحل.



2- سجل تجاري دون شرط مرور عام على قيده.



3- إن يكون كامل الأهلية، ولا يعمل بالحكومة، أو قطاع الأعمال العام.



4- أن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في إحدى الجرائم التموينية أو المخلة بالشرف والأمانة.



5- وجود بطاقة ضريبية، وشهادة صحية، وصحيفة الحالة الجنائية.



6- أن يتقدم بكشوف ترغيب أي عدد من البطاقات التموينية طبقًا لحاجة المنطقة لهذا النشاط.



7- يتم تقديم إقرار وتعهد بأنه على استعداد لشراء ماكينة الصرف، وإجراء الصيانة اللازمة على حسابه الخاص.