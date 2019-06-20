براتب يصل لـ1200 جنيه.. 190 فرصة عمل جديدة من القوى العاملة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توافر نحو 190 فرصة عمل جديدة، وذلك بإحدى شركات القطاع الخاص ببني سويف الجديدة، وبراتب يصل لـ1200 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 10 وظائف مراقبة جودة، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل عالي، وذلك براتب 1200 جنيه.



كما تطلب الشركة، 150 عاملة، و30 عاملا من نسبة الـ5% لذوي القدرات الخاصة، وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم للوظيفة حاصلا على مؤهل متوسط، وذلك براتب 1065 جنيها.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على 082285515، والتواصل مع المدير المسئول عادل عبدالهادي، أو التوجه لمقر الشركة في بني سويف الجديدة، الصناعات المتوسطة.