بالإنفوجراف.. أبرز المعلومات عن بطولة كأس الأمم الأفريقية

تزامنًا مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019 والتي تستضيفها مصر للمرة الخامسة في تاريخها، خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 من شهر يوليو المقبل، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافًا سلط من خلاله الضوء على أبرز المعلومات بشأن البطولة الأفريقية، وكذلك البطولات الرياضية الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021 وذلك بفضل التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية.



وجاء في الإنفوجراف، أن النسخة الحالية من البطولة تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبًا في 6 مجموعات، وتحتل مصر صدارة الدول الفائزة بالبطولة برصيد (7) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (23) مرة، وتبلغ القيمة السوقية للمنتخب الوطني 196،2 مليون يورو بتاريخ 20 يونيه 2019، تليها دولة الكاميرون والتي تأتي في المرتبة الثانية في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد (5) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (18) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 129،1 مليون يورو، ثم دولة غانا في المرتبة الثالثة برصيد (4) بطولات، وبلغ عدد مشاركاتها (21) مرة، وتبلغ القيمة السوقية لمنتخبها 115،2 مليون يورو.



وتقام مباريات البطولة على 6 ملاعب تم تجهيزها في 4 محافظات، حيث تضم محافظة القاهرة ثلاثة ملاعب، وهم استاد القاهرة الدولي بسعة 75 ألف مشجع، واستاد السلام بسعة 30 ألف مشجع، واستاد 30 يونيو بسعة 30 ألف مشجع، فضلًا عن استاد الجيش بمحافظة السويس بسعة 27 ألف مشجع، واستاد الإسكندرية الرئيسي بمحافظة الإسكندرية بسعة 20 ألف مشجع، وأخيرًا استاد الإسماعيلية بمحافظة الإسماعيلية بسعة 18 ألف و500 مشجع.



وعن كيفية وصول الجماهير إلى ملاعب البطولة، فإن استاد القاهرة الدولي يقع على بعد 500 متر من محطة الاستاد بالخط الثالث للمترو، و850 متر من محطة أرض المعارض بنفس الخط، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (العباسية- عبدالمنعم رياض- أحمد حلمي- حدائق القبة- دوران شبرا)، فيما يقع استاد السلام على بعد 13،5 كم من محطة المرج الجديدة بالخط الأول للمترو، و16 كم من محطة ألف مسكن بالخط الثالث للمترو، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (المرج الجديدة- شبرا الخيمة- العباسية- حدائق القبة- أحمد حلمي).



وفي نفس السياق، فإن استاد 30 يونيو بالقاهرة يقع على بعد 12 كم من محطة العباسية بالخط الثالث للمترو، وسيتم توفير أتوبيسات من خلال محطات الأتوبيسات بكل من (حلوان- المنيب- العباسية- حدائق القبة- أحمد حلمي)، وسيتم إضافة 15 أتوبيس لنقل الجماهير من وإلى الاستاد خلال أيام المباريات، في حين يقع استاد الإسماعيلية على مسافة 1،2 كم من محطة الإسماعيلية على الخط الحديدي (القاهرة- الإسماعيلية)، وعلى بعد 700 متر من محطة الإسماعيلية من خلال طريق داخلي، و5،5 كم من أقرب نقطة لطريق القاهرة- الإسماعيلية الصحراوي.



أما استاد الجيش فيقع على مسافة 6 كم من طريق (القاهرة- السويس)، وسيتم توفير 15 ميني باص لنقل الركاب من محطة السويس إلى الاستاد بسعة 29 راكب، وأخيرًا استاد الإسكندرية والذي يقع على مسافة 600 متر من محطة الإسكندرية على خط (القاهرة- إسكندرية)، والذي يشهد حاليًا تشغيل 49 قطار لخط القاهرة الإسكندرية اليومي.



وبشأن البطولات الدولية التي نجحت مصر في الفوز باستضافتها خلال الأعوام 2019- 2020-2021، فقد جاء في الإنفوجراف، أن عام 2019 يشهد استضافة مصر لسبع بطولات هم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، وكأس العالم للإسكواش لمدة 3 سنوات، وكذلك كأس العالم للغطس، وبطولة كأس العالم للكرة الطائرة الشاطئية، وبطولة الكرة الطائرة للناشئات، وبطولة البحر المتوسط لكرة اليد، وأخيرًا البطولة العربية للجولف.



أما عاما 2020- 2021، سيشهدان استضافة مصر لكأس العالم للجمباز 2020، وبطولة العالم للدراجات 2020، وبطولة العالم العسكرية لكرة القدم 2020، وكذلك استضافة بطولة العالم لكرة اليد 2021، وأخيرًا بطولة العالم للسلاح 2021.



وجاء في الإنفوجراف، أيضًا أن تعافي الاقتصاد المصري والاستثمار في البنية التحتية، قد ساهما في فوز مصر بتنظيم هذه البطولات العالمية، حيث بلغت تكلفة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة من (يوليو 2014- ديسمبر 2018) نحو 2،1 تريليون جنيه، فيما تبلغ تكلفة المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة (يناير 2019 – يونيو 2020) نحو 1،8 تريليون جنيه.



كما شهد ترتيب مصر عالميًا تقدمًا واضحًا في العديد من المؤشرات، وفقًا لما رصده المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث أوضح المنتدى أنه في مؤشر البنية التحتية تقدمت مصر 42 مركزًا لتحتل المرتبة 56 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 98 عام 2014، وكذا تقدمت مصر 16 مركزًا في مؤشر كفاءة النقل الجوي لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 59 عام 2014، أيضًا تقدمت مصر في مؤشر كفاءة النقل البحري 41 مركزًا لتحتل المرتبة 39 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 80 عام 2014.



وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى أن مؤشر كفاءة الطرق شهد تقدمًا أيضًا بمقدار 77 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 45 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 122 عام 2014، كما تقدم مؤشر الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون 81 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 51 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 132 عام 2014، فضلًا عن تحسن مؤشر القدرة على فض المنازعات بالطرق القانونيةالرسمية بمقدار 42 مركزًا لتحتل مصر المرتبة 64 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 106 عام 2014، وأخيرًا تقدم مصر في مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة 95 مركزًا لتحتل المرتبة 43 عام 2018 مقارنة بالمرتبة 138 عام 2014.



وأخيرًا، فقد شهد الاقتصاد المصري تحسنًا ملموسًا، حيث وصل معدل النمو إلى5،3% عام 20172018 مقارنة بــ 2،9% عام 20132014، كما ارتفع صافي الاحتياطات الأجنبية ليصل إلى 44،3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2019 مقارنة بــ 17،3 مليار دولار بنهاية مايو عام 2014، وكذلك ارتفعت حجم الاستثمارات لتصل إلى 721،1 مليار جنيه عام 20172018 مقارنة بــ 265،1 مليار جنيه عام 20132014.