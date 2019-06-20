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الخميس 20/يونيو/2019 - 12:21 م

الرئيس السيسى يواصل مباحثاته مع كبار المسئولين فى رومانيا

السيسى
السيسى
dostor.org/2678484

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الخميس، سلسلة لقاءاته ومباحثاته مع المسئولين بدولة رومانيا، فى إطار برنامج الزيارة التى يقوم بها الرئيس حاليًا للعاصمة بوخارست.

ويعقد الرئيس السيسى، مساء اليوم، مباحثات مع عدد من المسئولين الرومانيين، تستهدف تطوير العلاقات بين البلدين فى كل المجالات السياسية والاقتصادية، تأتى هذه اللقاءات استكمالا للقاءات التى عقدها الرئيس أمس الأربعاء وصباح اليوم الخميس مع قيادات الدولة الرومانية، وفى مقدمتهم رئيس الدولة ورئيسى مجلس الشيوخ والنواب الرومانى

ووصل الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى بوخارست، أمس الأربعاء، قادمًا من بيلاروسيا، وتوجه فور وصوله إلى القصر الرئاسى، وكان فى استقباله الرئيس الرومانى كلاوس يوهانيس، وتم عزف النشيد الوطنى للبلدين، وتم استعراض حرس الشرف.

وشهدت الزيارة منح جامعة بوخارست للدراسات الاقتصادية، إحدى أهم المؤسسات التعليمية في رومانيا، درجة الدكتوراه الفخرية للرئيس، وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية،  إن كلاً من رئيس مجلس الأمناء وعميد جامعة بوخارست أعربا عن الفخر إزاء تشريف الرئيس للجامعة، مؤكدين أن قرار منح  الرئيس درجة الدكتوراه الفخرية، والذي تم اتخاذه بإجماع أعضاء مجلس أمناء الجامعة، جاء انطلاقاً من دوره في قيادة مصر خلال فترة عصيبة من الاضطرابات إلى مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية والبناء، وإطلاق إصلاحات هيكلية عميقة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، والشروع في تشييد مشروعات قومية كبرى في زمن قياسي في شتى قطاعات الدولة، مما أعاد رسم الخريطة التنموية والاقتصادية لمصر.

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