الخارجية الفلسطينية: القدس تقاوم بمواطنيها سياسات التهويد

قالت وزارة الخارجية وشئون المغتربين، إن القدس المحتلة تقاوم بمواطنيها وقياداتها سياسات التهويد الاستعمارية الإحلالية.



وأضافت في بيان صحفي، اليوم الخميس: "تصاعدت في الأيام الأخيرة وبشكل غير مسبوق حرب الإجراءات الاستعمارية التهويدية والتنكيلية التي يشنها الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في القدس المحتلة، فبالأمس جرى تشييع جثمان الشهيد موسى أبوميالة من مخيم شعفاط للاجئين، شمالي القدس المحتلة، الذي استشهد متأثرًا بإصابته التي تعرض لها بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح أمام منزله على أيدى قوة من المستعربين التابعة لشرطة الاحتلال.



وتابعت: في بلدة سلوان تتواصل عمليات الاستيلاء الممنهج على منازل المواطنين في البلدة لإغراقها بالمزيد من المستوطنين في تكامل خطير للأدوار بين الأذرع الاحتلالية المختلفة والجمعيات الاستيطانية، وعلى رأسها جمعية "العاد"، وآخرها قرار محاكم الاحتلال الذي يجيز للمستوطنين الاستيلاء على منزل عائلة صيام رغم اعتراف الاحتلال باستخدام المستوطنين لوثائق مزورة أو متلاعب بها، هذا كله في الوقت الذي يسعى فيه الاحتلال إلى مضاعفة أعداد المستوطنين داخل الأحياء العربية في القدس المحتلة وخلق حالة من التداخل العمراني بين القدس الشرقية والغربية لتقويض أى حلول سياسية بشأن المدينة، عبر بناء مؤسسات حكومية إسرائيلية على الخط الفاصل بين شطري المدينة ومد سكة القطار الخفيف باتجاه الأحياء العربية في المدينة لربطها مع الأحياء الغربية ومصادرة المئات من الدونمات لصالح هذا المشروع الاستيطانى وتحويل البلدات العربية إلى جزر في محيط استيطاني يهودي.