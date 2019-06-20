سفير القاهرة في براغ: العلاقات بين مصر والتشيك تاريخية

أكد السفير سعيد هندام سفير مصر في التشيك إلى أن هناك علاقة تاريخية قديمة بين البلدين بدأت عام ١٩٢٧ واستمرت طوال حقبات التاريخ المتعاقب مرورًا بالحرب العالمية الثانية ثم انضمام تشيكوسلوفاكيا لحلف وارسو، وانتهاءًا بالثورة المخملية التى غيرت اتجاه البلاد من المعسكر الشرقي إلى الانضمام لحلف الناتو والاتحاد الأوروبي والانفصال الشامى بين التشيك وسلوفاكيا والإبقاء على علاقات تعاون وترابط وثيق.



وقال: جمع الجانبين روابط خاصة لا سيما منذ قيام ثورة يوليو ١٩٥٢، حيث كانت صفقة الدبابات التشيكية الشهيرة التى اشترتها مصر لدعم القدرات العسكرية فى مواجهة إسرائيل ثم فترة البناء وخاصة الخطة الخمسية الأولى ١٩٦١-١٩٦٦ والتى ساهمت فيها تشيكوسلوفاكيا فى بناء القاعدة الصناعية المصرية وخاصة مصانع الغزل والنسيج والصناعات العسكرية المصرية.



وأوضح هندام في تصريحات لـ "الدستور"، إلى أن براغ رفضت أيضًا أى حظر على مصر وتمسكت منذ ثورة ٢٠١٣ بمساندة إرادة الشعب المصرى وقيادته التى تحظى بتقدير خاص من جميع القيادات السياسية هناك.