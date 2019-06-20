الأمم المتحدة تشيد بدعم مصر لمواجهة زواج الأطفال وختان الإناث

أشادت فموزيلي ملامبو وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالدعم الذي تقدمه مصر رئيسة الاتحاد الإفريقي الحالي لمواجهة زواج الأطفال وختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث).



جاء ذلك في رسالتها التي تم إذاعتها عبر فيديو مسجل خلال فعاليات المؤتمر الإقليمي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، الذي عقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والمجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الإفريقي، بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومنظمات الأمم المتحدة وهيئة (بلان إنترناشيونال) بمصر.



وأعربت ملامبو عن سعادتها بمشاركة الشباب والحكومات المختلفة والمهنيين وعلماء الدين الذين قدموا الكثير من الدعم خاصة في مصر، مشيرة إلى دعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وصندوق الأمم المتحدة للسكان للقارة الإفريقية لمواجهة تلك القضايا.



وأعربت عن تمنياتها بأن تكلل الجهود بالنجاح وإحراز تقدم في القضاء على ختان الإناث (تشويه الأعضاء التناسلية للإناث) وزواج الأطفال، قبل عام 2030 ليس فقط في جميع أنحاء القارة ولكن أيضًا بالعالم كله.



وكانت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر شهدت حضور الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، والسفير أحمد إيهاب جمال الدين مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان والشئون الإنسانية والاجتماعية الدولية، والدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والسفير إيفان سوركوش سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسوياتا ميجا رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ولوسي اسوجبور المقررة الخاص المعني بحقوق المرأة في أفريقيا، وسيسي مارياما محمد مديرة الشئون الاجتماعية بمفوضية الاتحاد الأوروبي.