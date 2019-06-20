صفقة انتقال هوميلز من البايرن إلى دورتموند تهيمن على صحف ألمانيا

هيمنت صفقة انتقال المدافع المخضرم ماتس هوميلز، من بايرن ميونخ الألماني إلى ريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، على صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الخميس.



وأبرزت صحيفة (بيلد) على صدر غلافها انتقال هوميلز إلى دورتموند، بصفقة بلغت 38 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.

أما صحيفة (فيست فالن بوست) فجاءت بعنوان "العائد"، في إشارة لعودة صاحب الـ30 عامًا إلى دورتموند بعد 3 سنوات على رحيله.

بينما خرجت صحيفة (كولنر ستادت إنزيجر‬) بعنوان: "عودة هوميلز المذهلة إلى دورتموند"، مشيرة إلى نجاح دورتموند في تعزيز خط دفاعه بصفقة من العيار الثقيل.



وحمل غلاف صحيفة "كيكر": "البُعد الجديد"، مشيرة إلى سباق العملاقين بايرن ودورتموند لتعزيز قوى الفريقين في سوق الانتقالات، بإنفاق الملايين وضم أسماء كبيرة.

وسارت صحيفة (فيست فالش روندشاو) على ذات الدرب، بتسليط الضوء على عودة هوميلز لأسود الفيستيفال.

