تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

تداولت، خلال الساعات الماضية، أنباء حول إجراء المطرب محمد منير عملية جراحية بالقلب داخل أحد مستشفيات ألمانيا.



ونفى مصدر مقرب من الكينج محمد منير، لـ"الدستور"، تلك الشائعات، مشيرا إلى أن حالته الصحية جيدة، وأنه يتواجد حاليا بالفعل في ألمانيا ولكن لقضاء عطلة قصيرة هناك وليس لإجراء عملية جراحية.



وأضاف المصدر أن محمد منير يعمل حاليا على تحضيرات حفله الغنائي المقبل المقرر إحياؤه ضمن فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين لمهرجان جرش للثقافة والفنون في الأردن، والتي تنطلق في الفترة من 18 إلى 28 يوليو، والذي يعود للمشاركة فيه بعد غياب نحو 17 عامًا.