القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
عالم
الخميس 20/يونيو/2019 - 11:57 ص

دعم جونسون لخلافة ماي.. الأبرز في عناوين الصحف البريطانية اليوم

دعم جونسون لخلافة
وكالات
dostor.org/2678409

اهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتعزيز بوريس جونسون، المرشح الأوفر حظًا لرئاسة الوزراء في بريطانيا خلفًا لتيريزا ماي.

وكشفت عن عودة اجتماع المجموعة الرباعية حول اليمن إلى لندن مجددًا خلال أيام، والتي ستبحث تحديد موعد نهائي لتنفيذ اتفاقية الحديدة، بعد ستة أشهر من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وغياب للتنفيذ باستثناء وقف إطلاق النار.

وأبرزت بريطانيا إحالة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي للمحاكمة بتهم تتعلق بالفساد واستغلال السلطة والنفوذ، حيث رفضت المحكمة الفرنسية العليا الاستئناف الذي تقدم به ساركوزي، وقضت بأن يمثل أمام القضاء في الأشهر المقبلة.

وتناولت مباحثات أمير الكويت الشيخ، صباح الأحمد الجابر الصباح مع الرئيس العراقي برهم صالح وكبار المسؤولين العراقيين، حول التطورات في منطقة الخليج العربي مع تصاعد حدة التوتر بعد استهداف ناقلات نفط في مضيق هرمز مؤخرًا.

وتطرقت الصحف إلى زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى كوريا الشمالية ولقاءه زعيمها كيم لبحث قضايا نزع السلاح النووي وسبل تعزيز الشراكة، وبتقديم الصين دعمًا اقتصاديًا وإنسانيًا لكوريا الشمالية.

وأشارت إلى تحذير المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن هناك أكثر من 70 مليون نازح حول العالم العام الماضي جراء الحروب، وهو أكبر عدد تسجله المفوضية على مدى نحو 70 عاما.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 22 ساعة

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر

منذ يومين

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية

منذ 4 أيام

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان

منذ 4 أيام

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر

منذ 5 أيام

المجلس العسكري بالسودان يؤجل إعلان نتائج تحقيق فض الاعتصام

منذ 6 أيام

رئيس الاحتلال الإسرائيلي يدعم "المثليين"

الآن

قبول طلب رد هيئة محكمة "التلاعب بالبورصة"

مشروع قانون جديد بالبرلمان لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

استمرارًا للقمع التركي.. 24 حكمًا بالسجن مدى الحياة على ضباط بالجيش

السيسي يلتقي فى بوخارست رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

المترو: تشغيل القطارات من 5:30 صباحا حتى 1.30 ليلا خلال كأس الأمم

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

صحيفة إسبانية: ريال مدريد يرصد 130 مليون يورو ولاعبا لضم نيمار

الاتحاد الإفريقى يشيد بجاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019

صفقة انتقال هوميلز من البايرن إلى دورتموند تهيمن على صحف ألمانيا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

المترو: تشغيل القطارات من 5:30 صباحا حتى 1.30 ليلا خلال كأس الأمم

الرئيس نيوز

محجبة وأم لثلاثة أبناء ومع ذلك أول "مايسترو" مصرية

"الكل بخير".. سقوط منطاد يحمل 11 سائحا في قنا

أكاديمي سوداني: "الحرية والتغيير" بحاجة إلى حوار مع دول الإقليم

مصر تجدد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضيها

أكاديمي سوداني: عناصر من بوكو حرام وإرهابيون من مالي انضموا إلى قوات "الدعم السريع"

كشكول

"التفسير" يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية

بالصور.. لجنة لتقييم حاصلات الصوب الزراعية بـ"تعليم الوادي"

الأول بإعدادي أسيوط الأزهرية: حفظ القرآن وتنظيم الوقت سر التفوق

ورش عمل لمعلمي وموجهي الحاسب الآلي بـ"بني سويف الأزهرية"

لجنة لتقييم حاصلات الصوب الزراعية بتعليم الوادي الجديد

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نهارها 69 يوما.. "جزيرة الصيف" ترفض ساعات العمل التقليدية

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎