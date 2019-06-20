تمرد نيمار والصراع على مركز الظهير الأيسر بريال مدريد الأبرز فى صحف إسبانيا

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الخميس الضوء على الصراع في مركز الظهير الأيسر في ريال مدريد بين فيرلاند ميندي ومارسيلو، إضافة إلى تمرد البرازيلي نيمار على ناديه باريس سان جيرمان للرحيل هذا الصيف.

وعنونت صحيفة (ماركا): "صراع في مركز الظهير"، مضيفة: "تم تقديم ميندي الظهير الذي سينافس مارسيلو في الجبهة اليسرى، والفرنسي صرح قائلًا: أتطلع للعب أكبر عدد من المباريات مع ريال مدريد".

وتابعت الصحيفة: "جولين لوبيتيجي يسعى لضم ريجيلون لفريقه الجديد إشبيلية".

فيما خرجت صحيفة (موندو ديبورتيفو) بعنوان: "عرض ريال مدريد من أجل نيمار"، مضيفة: "ريال مدريد عرض 130 مليون يورو وخاميس رودريجيز أو بيل، وسيمنحونه راتبًا 30 مليون يورو، لكن البرازيلي يريد برشلونة".

وتابعت الصحيفة: "برشلونة أخبر ديمبلي بأنه لن يتم بيعه".. في إشارة إلى عدم نية برشلونة التفريط في نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي.

بدورها، كتبت صحيفة (سبورت) على صفحتها الرئيسية: "التمرد"، مضيفة: "نيمار لا يريد البقاء في باريس، وطالب ناديه في مارس الماضي أن يضعه في سوق الانتقالات الصيفية، ونهاية العلاقة الودية بين والد نيمار وإدارة النادي كانت حاسمة لكي يقع هذا الطلاق بين اللاعب والنادي".