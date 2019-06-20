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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:55 ص

جامعة بنها: الاتحادات الطلابية مدرسة للقيادات والكوادر الشبابية

رئيس جامعة بنها الدكتور
رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد،
أ ش أ
dostor.org/2678402

أكد رئيس جامعة بنها الدكتور جمال السعيد، أن الاتحادات الطلابية هي المدرسة الحقيقية للقيادات والكوادر الشبابية باعتبارها نهرا متجددا باستمرار داخل الجامعة، موجها بضرورة الاستفادة من استثمار القيادات الطلابية وطاقات الشباب وتأهيلها لتصبح قيادات المستقبل.

جاء ذلك خلال تنظيم الجامعة، اليوم الخميس، نموذج محاكاة معهد إعداد القادة لطلاب كليات الجامعة بالمدن الجامعية، بحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال السعيد إن جامعة بنها حريصة على التواصل مع الطلاب وفتح حوارات معهم، والعمل على ترسيخ قيم المواطنة والديمقراطية، ونشر مفاهيم احترام الرأي والرأي الآخر، وثقافة الحوار بين الجميع.

من جهته، أكد الدكتور حسين المغربي، اهتمام جامعة بنها بالمشاركة الإيجابية في اللقاءات الشبابية المختلفة بهدف اكتشاف وتنمية المواهب الطلابية في كل الأنشطة الطلابية، مشيرا إلى ضرورة التواصل الفعال مع طلاب الجامعة والاستماع إلى آرائهم والإجابة على تساؤلاتهم لتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى بعضهم وتوعيتهم بما يدور حولهم من مجريات الأمور.

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