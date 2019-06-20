الاحتلال يقضي بسجن مقدسي 16 شهرا وغرامة مالية

قضت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العسكرية، اليوم الخميس، على الأسير عامر فواز ربيع ( 20 سنة ) من بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة بالسجن الفعلي لمدة 16 شهرا، كما قضت بدفع غرامة مالية بقيمة 3000 شيقل.



كما سلّمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الخميس، المقدسي يعقوب الرشق "أبو يوسف" إخطارا بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك؛ بحجة عدم الترخيص.



وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن طواقم بلدية الاحتلال بحراسة مشددة داهمت عدة أحياء في سلوان، في حين حررت شرطة الاحتلال مخالفات مالية لعدد من سائقي المركبات في المنطقة، حسبما نشرت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء.