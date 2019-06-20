القاهرة : الخميس 20 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

02:39 م

جابر نصار: لا بد أن تكون مصر جزءًا من مبادرة Mission talent العالمية
01:35 م

براتب 2000 جنيه.. 200 فرصة عمل جديدة من "القوى العاملة"
11:46 ص

السيسي ونظيره البيلاروسي يوقعان اتفاقيات تعاون مشترك
11:25 ص

صحيفة سعودية: "الحمدين" اعتاد تشويه الحقائق والتدخل في شئون الدول العربية
08:23 م

مصدر حكومى: طرح الاكتتاب فى الوقف الخيرى للتعليم مطلع يوليو المقبل
09:29 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحان "الديناميكا" المتداول
10:55 م

ترامب يشكر إسرائيل بعد إطلاق اسمه على مستوطنة في الجولان
07:28 م

طريقك إلى الجنة.. تقرير غربى: مصر أفضل الوجهات السياحية بسبب حضارتها وثقافتها
03:33 م

الحداد لـ "الدستور".. أى بادرة سياسية لن تفلح بليبيا في الوقت الحاضر
10:29 ص

الفلاحين: أزمة الليمون مفتعلة.. وسعره سينخفض لـ 10 جنيهات
رياضة
الخميس 20/يونيو/2019 - 11:51 ص

منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يفوز على العراق بالبطولة العربية في المغرب

منتخب مصر لسلة الكراسي
أ ش أ
dostor.org/2678390

حقق منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة فوزًا مهمًا على نظيره العراقي بنتيجة (٦٥ - ٥٩) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات البطولة العربية الثالثة المفتوحة والمقامة حاليا في مدينة أغادير المغربية والتي تستمر حتى ٢٣ يونيو الجاري بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر والكويت والعراق.
ويترأس بعثة مصر إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وتضم الجهاز الفني المكون من الدكتور عمرو عبداللاه عبدالقادر "المدير الفني" ومحمود حسن صالح "مدرب" واللاعبين حسن محمد حسن، محمود صبري إبراهيم، محمد أنور أحمد، أشرف أبو زيد محمد، مجدي طلعت عبده، ربيع حسني حسانين، أحمد فتحي سعد، سامي منصور عبدالرحمن، محمد فرج جمعة، محمود محفوظ عويس، محمد مصطفى حسين وأحمد عصام خليل.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

3 عروض أمام شيكابالا.. وترشيح الحشادى لقيادة هجوم الزمالك

منذ أقل من شهر

"عواد" يؤكد انتهاء علاقته بمدرب حراس منتخب مصر

منذ أقل من شهر

كرم جابر: اشتغلت على نفسى 4 أشهر للمشاركة فى «لمس أكتاف».. ولن أقبل بمشاهد الأكشن فقط

منذ أقل من شهر

عودة النسور.. كيف يلعب نيجيريا فى «أمم إفريقيا»؟

منذ أقل من شهر

صلاح الدين بصير: «أسود الأطلس» الأوفر حظًا لاقتناص «كان»

منذ أقل من شهر

رابح ماجر: مصر المرشح الأول لـ«كان 2019» بسبب عاملى الأرض والجمهور

الآن

قبول طلب رد هيئة محكمة "التلاعب بالبورصة"

مشروع قانون جديد بالبرلمان لتطهير مؤسسات الدولة من الإخوان

استمرارًا للقمع التركي.. 24 حكمًا بالسجن مدى الحياة على ضباط بالجيش

السيسي يلتقي فى بوخارست رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين

ads
ads
الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

المترو: تشغيل القطارات من 5:30 صباحا حتى 1.30 ليلا خلال كأس الأمم

ألبومات الصور

المنتخب يتدرب على الكلية الحربية استعدادا لمواجهة زيمبابوي

بالصور.. حكيم يُجرى البروفات النهائية لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية

أطباء مستشفى مطروح ينجحون في إنقاذ حياة رضيع أصيب بكسر في الجمجمة

قبل افتتاحه رسميا.. نائب شبرا الخيمة يتفقد مستشفى الناس للأطفال

رياضة

صحيفة إسبانية: ريال مدريد يرصد 130 مليون يورو ولاعبا لضم نيمار

الاتحاد الإفريقى يشيد بجاهزية مصر لاستضافة أمم إفريقيا 2019

صفقة انتقال هوميلز من البايرن إلى دورتموند تهيمن على صحف ألمانيا

نجم الساعة

تحدى البلاك ستارز.. كيف يخوض غانا مباريات «أمم إفريقيا»؟

الأكثر قراءة

تفاصيل الحالة الصحية لـ"محمد منير"

إسقاط طائرة أمريكية فوق مضيق هرمز بصاروخ إيراني

أسعار الذهب اليوم الخميس 20 يونيو 2019

المترو: تشغيل القطارات من 5:30 صباحا حتى 1.30 ليلا خلال كأس الأمم

الرئيس نيوز

محجبة وأم لثلاثة أبناء ومع ذلك أول "مايسترو" مصرية

"الكل بخير".. سقوط منطاد يحمل 11 سائحا في قنا

أكاديمي سوداني: "الحرية والتغيير" بحاجة إلى حوار مع دول الإقليم

مصر تجدد التزامها الأخلاقي والقانوني تجاه اللاجئين على أراضيها

أكاديمي سوداني: عناصر من بوكو حرام وإرهابيون من مالي انضموا إلى قوات "الدعم السريع"

كشكول

"التفسير" يرسم البهجة على وجوه طلاب الثانوية الأزهرية

بالصور.. لجنة لتقييم حاصلات الصوب الزراعية بـ"تعليم الوادي"

مدير تعليم الإسماعيلية يشهد حفل تكريم وحدة تكافؤ الفرص

ورش عمل لمعلمي وموجهي الحاسب الآلي بـ"بني سويف الأزهرية"

الأول بإعدادي أسيوط الأزهرية: حفظ القرآن وتنظيم الوقت سر التفوق

الأمصار

3 دول تستضيف مونديال 2022 بدلا من قطر

مستشار ماكرون يزور إيران لخفض التصعيد في الخليج

فوز تونس والسعودية على البحرين والجزائر في البطولة العربية

إيران تقر بمعاناة اقتصادها: الركود تخطى التوقعات

الجنائية الدولية تطالب السودان بتسليم "البشير" أو محاكمته

مرايا الابداع

أصوات جانبية

الشاعر: أبوالقاسم الشابى

ads
منوعات

نهارها 69 يوما.. "جزيرة الصيف" ترفض ساعات العمل التقليدية

نورما جين تختفي من برج "نساء هوليوود"

ضبط مهرب طيور نادرة إلى أمريكا لخوضها مسابقات غناء

الصحة

أفضل الأطعمة النباتية للتخسيس

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎