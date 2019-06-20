منتخب مصر لسلة الكراسي المتحركة يفوز على العراق بالبطولة العربية في المغرب

حقق منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة فوزًا مهمًا على نظيره العراقي بنتيجة (٦٥ - ٥٩) في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الخميس ضمن منافسات البطولة العربية الثالثة المفتوحة والمقامة حاليا في مدينة أغادير المغربية والتي تستمر حتى ٢٣ يونيو الجاري بمشاركة منتخبات مصر والمغرب والجزائر والكويت والعراق.

ويترأس بعثة مصر إيهاب حسنين نائب رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وتضم الجهاز الفني المكون من الدكتور عمرو عبداللاه عبدالقادر "المدير الفني" ومحمود حسن صالح "مدرب" واللاعبين حسن محمد حسن، محمود صبري إبراهيم، محمد أنور أحمد، أشرف أبو زيد محمد، مجدي طلعت عبده، ربيع حسني حسانين، أحمد فتحي سعد، سامي منصور عبدالرحمن، محمد فرج جمعة، محمود محفوظ عويس، محمد مصطفى حسين وأحمد عصام خليل.

