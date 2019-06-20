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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:51 ص

"المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019" يواصل أعماله اليوم

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
أ ش أ
dostor.org/2678388

واصلت، اليوم الخميس، الوفود المشاركة فى فاعليات مؤتمر "المدن الإفريقية قاطرة التنمية المستدامة 2019"، حيث يتضمن جدول أعمال اليوم جلستي حوار لعرض النجاحات فى مصر وإفريقيا في مجال التخطيط.

وتشهد الجلسة الثانية حضور سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية التوقيع على اتفاقيات توأمة بين بعض المدن المصرية ونظيرتها الإفريقية، ويعقبها إعلان التوصيات الخاصة بالمؤتمر وخطة العمل خلال الفترة المقبلة.

وكانت وزارة الإسكان قد استعرضت، التجربة المصرية في التنمية العمرانية، وإنشاء المدن الجديدة، وذلك خلال مؤتمر "المدن الإفريقية – قاطرة التنمية المستدامة"، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين، ووفود الدول الإفريقية، ويهدف إلى مناقشة التحديات التى تواجه المدن الإفريقية، والفرص المتاحة بها، وسبل رفع كفاءتها، والاستغلال الأمثل لمواردها من أجل تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت وزارة الإسكان أن مفهوم التنمية العمرانية لا يقتصر فقط على إنشاء المدن والمساكن، بل يمتد ليشمل جميع أوجه التنمية فى المجالات المختلفة (الزراعة – الصناعة وغيرهما)، موضحة أن أهم أهداف المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052، هو مضاعفة المعمور المصرى من نحو 7% إلى نحو 14%، من أجل توفير الفرص التنموية المختلفة.

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