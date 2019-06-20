وزير الداخلية يسمح لـ64 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية

نشرت الجريدة الرسمية قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقمى 886 و888 لسنة 2019، بالسماح لـ43 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 887 لسنة 2019، بالسماح لـ21 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية وعدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.



جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.



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