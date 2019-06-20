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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:51 ص

وزير الداخلية يسمح لـ64 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية

وزير الداخلية يسمح
dostor.org/2678385

نشرت الجريدة الرسمية قراري اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، رقمى 886 و888 لسنة 2019، بالسماح لـ43 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 887 لسنة 2019، بالسماح لـ21 مواطنًا بحمل جنسيات أجنبية وعدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

يذكر أن الوقائع المصرية هي الجريدة الرسمية وأقدم جريدة في الشرق الأوسط يزيد عمرها على 179 عامًا وقد أسهم في تحريرها قادة الحركة الفكرية في البلاد، وتصدر الخميس من كل أسبوع، ويجوز في الحالات العاجلة إصدار أعداد غير عادية.

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