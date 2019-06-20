إنشاء مشروع الأغراض المتعددة بميناء الإسكندرية بمساحة 560 ألف متر

قال اللواء مدحت عطية، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية، صباح اليوم الخميس، إن شركة المجموعة المصرية للمحطات تعمل على إنشاء محطة متعددة الأغراض بالأرصفة من 55 إلي 62 بميناء الإسكندرية على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترًا، وستكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويًا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون و250 ألف حاوية، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وإجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار.



وأضاف عطية خلال تصريحات صحفية، أن المشروع الجديد سيزيد من تصنيف ميناء الإسكندرية مما سيكون له أثرًا إيجابيا كبيرًا على منظومة النقل البحرى بمصر.

