بكين تعد الشركات متعددة الجنسيات بفتح أسواق أكثر

وعد رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج، اليوم الخميس، بفتح الأسواق الصينية أكثر أمام الشركات متعددة الجنسيات، في وقت تستعد فيه بكين لنشر قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوقة" وسط حربها التجارية المتصاعدة مع واشنطن.



وقال "تشيانج" لممثلي شركات متعددة الجنسيات استقبلهم في قصر الشعب، مقر البرلمان الصيني ببكين: "قدمتم للصين تمويلًا وتكنولوجيا وطريقة جديدة في التفكير".



وتابع: "بالطبع، جنيتم في الوقت نفسه فوائد في السوق التجارية الصينية الواسعة".



وفي ظل التنافس التجاري والتكنولوجي الشديد مع الولايات المتحدة، أعلنت بكين الشهر الماضي وضع قائمة سوداء للشركات الأجنبية "غير الموثوقة"، لم تكشف أي تفاصيل عنها بعد.



ويبدو هذا الإجراء بمثابة رد على حملة الإدارة الأمريكية ضد شركة هواوي الصينية.



وأدرجت واشنطن في مايو شركة الاتصالات الصينية العملاقة على قائمة من الشركات المشبوهة، ما يحرمها من الحصول على مكونات أمريكية الصنع تحتاج إليها لمنتجاتها، مع منحها مهلة 90 يومًا قبل بدء تطبيق الحظر.



وأكد رئيس الوزراء أن بلاده ستواصل انفتاحها، موضحًا: "سنقوم أيضًا بتيسير الوصول إلى المزيد من المجالات من أجل إيجاد بيئة تجارية ذات طابع دولي، تتمحور حول السوق وتقوم على القانون".



وضم الوفد الذي التقى "تشيانج" 19 شركة متعددة الجنسيات بينها فولكسفاجن ومرسيدس بنز، ونوكيا للاتصالات.



ودخلت الصين والولايات المتحدة، منذ العام الماضي، في حرب تجارية متصاعدة، تضمنت فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة على مليارات الدولارات من الواردات السنوية.