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الخميس 20/يونيو/2019 - 11:06 ص

من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟

جلوريا
جلوريا
مرام سعيد
dostor.org/2678285

عالم الموضة والأزياء من أهم اهتمامات المرأة على مستوى العالم، وهناك الكثير من مشاهير هذا العالم وضعوا بصمتهم الخاصة فيه، ومن بينهم مصممة الأزياء الأمريكية جلوريا فاندربيلت، التي فقدها العالم صباح يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2019، في مدينة نيويورك، عن عمر يناهز 95 عامًا، وذلك بعد معاناة مع مرض السرطان.

ووفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان، فقد نعتها بقولها: إن عالم الموضة فقد أيقونة كبيرة لها بصمة تاريخية، وهي مصممة الأزياء والكاتبة والممثلة جلوريا فاندربيلت.

وذكرت الصحيفة أن جلوريا معروفة باسم "الفتاة الصغيرة المسكينة"، ولدت في فبراير عام 1924، بمدينة نيويورك الأميركية، وقد جذبت الأضواء، إذ كانت الوريثة الوحيدة لوالدها المليونير ريجنالد فاندربيلت، من زوجته الثانية جلوريا مورجان، وبعد سنة ونصف السنة على ولادتها، توفي والدها عن عمر 45 عامًا، بسبب تليف كبده نتيجة إدمانه على شرب الكحول.

وفي سنّ العاشرة، أصبحت جلوريا محطّ اهتمام وسائل الإعلام الأميركية، إذ كانت محور واحدة من أشهر قضايا الحضانة في تاريخ الولايات المتحدة، ولُقّبت على إثرها بـ"الفتاة الغنية المسكينة".

فقد تقدّمت عمّتها جيرترود فاندربيلت ويتني بدعوى حضانة ضدّ والدتها، عام 1934، وتمكّنت من الفوز بها، بفضل سمعة والدة جلوريا السيئة.

نشأت جلورياعلى حب الفنون، وتمحورت حياتها كلها حولها، ودرست التمثيل وشاركت في عروض مسرحية، وبدأت الرسم وأقامت معارض خاصة بها، وفي مرحلة لاحقة باشرت بالكتابة، ونشرت في عام 1955 مجموعة من قصائد الحب.

دخلت في علاقات غرامية عديدة مع رجال رفيعي المستوى، وتزوّجت 4 مرات، أولاها عام 1941، حين كانت في الـ17 من عمرها، من المنتج الهوليوودي بات ديشيكو، وعند بلوغها سن الـ21 عاما، تطلّقت من ديشيكو، بعد شهرين من حصولها على إرث والدها.

ومن ثمّ تزوّجت من قائد الأوركسترا ليوبولد ستوكوسكي، البالغ من العمر حينها 63 عامًا، وأنجبت منه خلال أعوام زواجهما العشرة ولدين، ليوبولد وكريستوفر.

في السبعينيات، دخلت عالم تصميم الأزياء، وأنشأت علامة تجارية خاصة بها، واختارت رسم البجعة شعارا لها، تيمنًا باسم أوّل عمل مسرحي شاركت فيه "البجعة" (The Swan).

وحققت علامتها التجارية شهرة واسعة، وانتشرت على العديد من الأحذية والعطور والملابس، وحتى على أدوات منزلية ومشروبات كحولية.

تعد حياة جلوريا مثيرة للاهتمام، وأصبحت محورًا للعديد من الكتب، من بينها كتاب "جلوريا الصغيرة.. أخيرًا سعيدة"، الذي روى حكاية معركة حضانتها، وأصبح واحدًا من أكثر الكتب مبيعا عام 1980.

في عيدها الـ95، نشرت جلوريا فاندربيلت صورة لها على موقع "إنستجرام" حين كانت في الـ16 من عمرها، وأرفقتها بالتعليق "أبلغ اليوم 95 عاما.. أشعر وكأنني كنت أمس في الـ16 عاما، وهناك الكثير من الأمور أتمنى لو كنت أعرفها حينها، أعتقد أنك تبدأ فعلا بالعيش عندما تتقبّل حقيقة أن الحياة مجرّد مأساة.




من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
من هى "جلوريا" أيقونة الموضة التى توفيت منذ أيام؟
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