أسعار اليورو خلال التعاملات الصباحية اليوم

استقر سعر اليورو، خلال التعاملات الصباحية اليوم الخميس، في تحديثات البنوك، حيث بلغ متوسط سعر اليورو نحو 18.69 جنيه للشراء، و18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك المركزي:

18.69 جنيه للشراء.

18.81 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:

18.70 جنيه للشراء.

18.94 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك مصر:

18.71 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك البركة:

18.73 جنيه للشراء.

19.03 جنيه للبيع.



سعر اليورو في البنك التجاري الدولي cib:

18.69 جنيه للشراء.

18.92 جنيه للبيع.



سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي:

18.80 جنيه للشراء.

18.95 جنيه للبيع.



سعر اليورو في بنك الإسكندرية:

18.80 جنيه للشراء.

19.00 جنيه للبيع.