السيسي يلتقي فى بوخارست رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيسي مجلسي الشيوخ والنواب الرومانيين، كالين بوبسكو تارشيانو وليفيو درجنيا، فى بوخارست، لبحث سبل تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، بالإضافة إلى استعراض أوجه التعاون والتنسيق المتبادل على الصعيدين الدولي والإقليمي، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى رومانيا.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وصل إلى بوخارست، أمس، قادما من مينسك عاصمة بيلاروسيا، في بداية زيارة رسمية لرومانيا، يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره الروماني كلاوس يوهانيس.



وقد اتفق السيسي ونظيره الروماني كلاوس يوهانيس، أمس الأربعاء، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال منظور شامل، والعمل على القضاء على الأسباب الرئيسية التي تشجع على تلك الظاهرة، إلى جانب استعراض آخر التطورات الخاصة بمكافحة الإرهاب الذى بات يهدد مختلف دول العالم، حيث تم تأكيد أهمية تكاتف المجتمع الدولي للتعامل مع التنظيمات الإرهابية.