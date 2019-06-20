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الخميس 20/يونيو/2019 - 10:58 ص

مدبولي يتفقد أبراج العاصمة الإدارية ويتابع إنشاءات الأحياء السكنية

مدبولي يتفقد أبراج
مدبولي يتفقد أبراج العاصمة الإدارية
محمد إبراهيم
dostor.org/2678266

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي لمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تنفذها شركة "CSCEC الصينية" وتضم 20 برجًا، يتوسطها البرج الأيقوني (أعلى برج بأفريقيا)، وكان برفقته مسئولي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركة الصينية.

واستمع مدبولي إلى شرح حول الموقف التنفيذي للعمل في الأبراج، حيث تمت الإشارة إلى تقدم أعمال اللبشة المسلحة والخرسانات، وأشار استشارى المشروع إلى أنه خلال أسبوعين سيتم التعاقد على أعمال الواجهات الخارجية لعدد 15 برجا من إجمالى المشروع، كما شاهد رئيس الوزراء ومرافقوه عينات تشطيب واجهات البرج الأيقونى.

ويبلغ ارتفاع البرج الأيقونى بالعاصمة الإدارية الجديدة 385 مترًا، ويُعد أعلى برج فى أفريقيا، حيث ستتعدد استخدامات البرج بين الأنشطة التجارية والسكنية والفندقية.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولى بتكثيف العمل والمعدات بالموقع، والالتزام بالبرامج الزمنية المحددة للتنفيذ، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع.

وتفقد رئيس الوزراء الحي السكني الثالث R3 المقام على مساحة 1000 فدان تقريبًا، والحي الخامس R5 بمساحة 1000 فدان تقريبًا، والذى تم تسميته حى جاردن سيتى الجديد، حيث تم تصميمه على نفس الطراز.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح عن نسب إنجاز الحي السكني الثالث، والذي يضم 64 عمارة للاستخدام المختلط، و18 منطقة جراج ومحال تجارية، ومركزي ثقافة، ومبنى لقسم الشرطة، و14 مسجدا محليا، و3 مبان تابعة للدفاع المدني، و15 مدرسة وحضانة، ومنطقة مطاعم، ومبنى المسجد الجامع، ومبنى مركز الشرطة، ومبنى مركز خدمات المواطنين، والمركز الصحي، ومستشفى، وعدد من الشقق الفندقية، والمباني التجارية الإدارية.

كما استمع مدبولي إلى شرح حول نسب الإنجاز الفعلية للحي الخامس R5 "جاردن سيتى" وشاهد أول شقة يتم تشطيبها بإحدى عمارات الحى، خاصة أنه سبق وتفقد أول فيلا يتم تشطيبها بحى جاردن سيتى منذ 4 أشهر تقريبا.

وشدد مدبولى على الاهتمام بجودة التنفيذ، والتشطيبات، وكذا الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة.

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