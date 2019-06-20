فوز "PayNas" بالمركز الأول في مسابقة سيمليس شمال أفريقيا 2019

فازت شركة PayNas العاملة في مجال التكنولوجيا المالية، بجائزة المركز الأول في مسابقة سيمليس شمال أفريقيا 2019 إحدى الشركات الناشئة التابعة لمسرعة الأعمال EFG-EV Fintech للتكنولوجيا المالية، التابعة لمبادرة "فكرتك شركتك".



وحازت الشركة الجائزة الكبرى للمسابقة وقدرها 50 ألف دولار أمريكي بعد وصولها للمرحلة النهائية للمسابقة والتي شهدت منافسة أربعة شركات أخرى تم اختيارها من بين أكثر من 50 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية على مستوى شمال أفريقيا.



و"PayNas" هي منصة سحابية تقدم العديد من الخدمات والمزايا المصرفية للشركات صغيرة الحجم الذين لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات المالية نظرا لصغر حجمهم وكذا لموظفيها من أجل تعزيز الشمول المالي، وتساعد Pay NAs تلك الشركات في انتقاء أفضل العناصر البشرية وتحسين قوتها العاملة من خلال تقديم العديد من خدمات الموارد البشرية مثل إدارة شئون الموظفين والتوظيف وإدارة عملية الحضور والانصراف، فضلا عن تقديم الخدمات والمزايا المصرفية مثل فتح الحسابات البنكية للموظفين وإصدار بطاقات دفع الرواتب والبطاقات الائتمانية وأيضا تقديم خدمات التأمين الصحي والتقسيط للشركات الصغيرة.



وأكد محمد منير، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة PayNas، ـن الخدمات المقدمة من PayNas تهدف بشكل أساسي إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة على توفير مناخ مناسب للعمل والتطور.



وكونها واحدة من شركات محفظة مسرعة الأعمال، أول مسرعة أعمال للتكنولوجيا المالية في مصر (أصبح اسم Pay Nas يتردد كثيرا في سوق المال وتزايدت سمعتها وجذبت الشركة أنظار أهم شركاء القطاع المالي مثل Visa وAXA وBanque Misr وعمل شراكات استثمارية معهم).



ويعد seamless أكبر حدث في شمال أفريقيا للتكنولوجيا المالية وخدمات الدفع المبتكرة يجمع بين كل الفاعلين في بيئة الأعمال المالية والمصرفية معا لمناقشة وتقييم مستقبل النظام المالي العالمي.



ويذكر أنه تم تأسيس مسرعة الأعمال EFG-EV Fintech وهي أول مسرعة أعمال للتكنولوجيا المالية في مصر تنفيذًا لرؤية وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال بالتعاون مع القطاع الخاص ممثلا في المجموعة المالية هيرميس.