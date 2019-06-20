الهند تبدي استعدادها لإجراء حوار شامل مع باكستان

ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، أن الهند أبدت استعدادها لإجراء حوار شامل مع باكستان، وذلك ردا على عرض من إسلام آباد لتسوية الخلافات القائمة بين البلدين.



وأوضحت القناة، اليوم الخميس، أن باكستان كانت قد عرضت على الهند إجراء محادثات بشأن حل جميع المشاكل العالقة بينهما، بما في ذلك منطقة كشمير المتنازع عليها، فيما رد رئيس الوزراء الهندي نارندرا مودي ووزير الشؤون الخارجية سوبرامانيام جيشانكار بشكل إيجابي على الاقتراح في رسالة موجهة للحكومة الباكستانية.



وأشارت القناة إلى أن الرسالة نصت على أن الهند تسعى إلى إقامة علاقات طيبة مع جميع دول المنطقة من أجل إحلال السلام والتنمية في المنطقة، وأنها مستعدة لإجراء مناقشات مع باكستان ودول أخرى، مع التركيز بشكل خاص على الإرهاب في المفاوضات.