العجز التجاري لأوغندا يزيد لثلاثة أمثال في أبريل الماضي

ذكر تقرير، اليوم الخميس، أن نسبة العجز في تجارة السلع في أوغندا زادت إلى 333.1 مليون دولار في أبريل الماضي، مقابل 110 ملايين دولار في مارس، وذلك بسبب تراجع عائدات التصدير بمقدار النصف تقريبا على خلفية تراجع صادرات الذهب.



ونشرت التقرير وزارة المالية في كمبالا على موقعها الإلكتروني، استنادًا إلى بيانات للبنك المركزي.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن التقرير أن عائدات التصدير تراجعت إلى 307.6 مليون دولار في أبريل، مقابل 604.4 مليون دولار في الشهر السابق عليه.



وشهدت صادرات الذهب انخفاضا كبيرا من 8692 كيلوجرام في مارس إلى 2198 كيلوجرام في أبريل.



كما أشارت البيانات إلى تراجع قيمة الواردات في أبريل إلى 640.7 مليون دولار مقابل 714.4 مليون دولار في مارس.